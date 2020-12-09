彰化縣林姓婦人攜女失蹤12年，被彰化田中警方循線在高雄找到。這讓台灣10大懸案之一的「台版藍可兒案」，再次燃起一絲希望。這樁奇案同樣發生在12年前，彰化縣劉姓婦人帶著女兒在大樓電梯人間蒸發，警方追查多年仍然生死不明，2案共通點是都沒有母女的健保及小孩就學紀錄。田中警分局偵查隊長陳盈雅表示，在偵破林姓母女失蹤案後，這一起失蹤案，也將重啟調查。

2008年1月，住在彰化社頭鄉一名37歲劉姓婦人，與家人發生爭吵後，帶著4歲女兒離家，當時母女倆進到員林一棟大樓裡，監視器錄下兩人最後身影，接著母女人間蒸發、再也沒有踏出過大樓，宛如進入「平行時空」，警方多年來地毯式搜索該棟大樓，至今仍一無所獲，而母女倆最後離開電梯的行為，更增添詭異氣息，「彰化母女搭電梯」成為台灣知名懸案之一。

辦案人員調查，1月20日晚間大約8點，劉姓婦人與女兒出現在員林一棟財經大樓，她向管理員表示，要到11樓找朋友，接著帶女兒搭電梯前往11樓，電梯監視器有錄到母女倆身影，奇怪的是，她們出電梯前，脫下外套、鞋子丟在地上，匆忙跑出電梯，當時11樓的另一支監視器，有拍到劉姓婦人帶著女兒走到通往頂樓的樓梯間，但之後母女兩人從此消失，其他監視器也沒再拍到兩人身影。

之後劉姓婦人家屬報案，警方徹底搜索大樓每一處，挨家挨戶訪查，包括水塔、大樓管線，全都仔細查看，卻毫無收穫，同時監視器也沒有拍到兩人離開大樓，這棟財經大樓位於交通頻繁地區，事發大樓與隔壁樓房差距大，警方判斷婦人無法帶女兒跳到隔壁房子，且失蹤案發生後，大樓也沒有跳樓事件，另外，該大樓住戶中，並沒有劉姓婦人的朋友。

失蹤案發生後，婦人家屬曾到廟中請求神明幫助，神明表示劉姓婦人「只是出去玩個幾天，就會回家了」，沒想到至今仍無消息。曾有網友在PTT上透露，事發當天劉姓婦人在大樓外停好機車，管理員發現她鑰匙沒拔，呼喊提醒婦人時來不及，母女倆已經進入電梯，而管理員看監視器，看到她們搭到頂樓後出電梯，想說等婦人下樓歸還鑰匙，結果再也沒有出現。

也有網友推測，例如母女倆可能從樓梯走到地下二樓，再走到隔壁撞球場；或是走到地下二樓，再從汙水道離開，不過調閱整棟大樓的監視器，沒有拍到任何蹤影，推論一一被推翻。也有人提出特殊想法，認為大樓裡真的有婦人的朋友，收留母女倆後，再幫她們變裝，之後送母女離開，至於電梯中脫外套、鞋子是故意的，目的要讓大家猜不透。

劉姓婦人想要人間蒸發，可能是想脫離原本生活，放不下女兒因此帶著她一起「失蹤」，因此想出計畫，營造離奇消失的模樣，因此神明才會回答「出門玩」，而並非「死亡」。

這起電梯失蹤懸案，與加拿大華裔女學生藍可兒（Elisa Lam）命案相當雷同，2013年1月31日，藍可兒在美國洛杉磯失蹤，當時她投宿的塞西爾酒店（Cecil Hotel）電梯監視器，拍下她的最後身影，藍可兒詭異舉動，不僅令人想不透，更是毛骨悚然，同年2月19日，她被發現陳屍在酒店頂樓水塔內。

(中時新聞網)