石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+)本月3日終於達成協議，將在明年1月起逐步增產，每日幅度不超過50 萬桶，比市場預期還要緩和，讓油價繼續走升。伊拉克石油部和官員周三(9日)指出，北部油田遭到恐怖攻擊，加上美國新一輪經濟刺激法案提出新的討論方案，讓國際油價持續走升，布蘭特期油一度逼近50美元大關。

截至台灣時間9日晚間9點40分，倫敦布蘭特原油期貨2021年1月交割價每桶價格上漲0.33美元或0.68%、暫報49.17美元，早些時間布蘭特期油走跌，大約在台灣時間下午3點翻紅，並一度漲至49.53美元，僅差距不到1%的漲幅空間。

至於西德州中級原油期貨(WTI)2021年 2月交割價則是每桶上漲0.34美元或0.75%、暫報45.94美元。

伊拉克官員指出，在該國北部的2口油井遭遇今早一波的恐怖攻擊，但該油田規模非常小，每日產出約2.5萬桶，2口油井的日產能更是只有2000桶，對於整體生產沒有多少影響，但該消息還是讓國際油價走升。油價另外走升原因，主要還是川普政府提出一份9160 億美元的新紓困案計畫，試圖打破今年7月底的經濟刺激計畫到期後，美國經濟失去主要復甦動能的窘境。

(中時新聞網)