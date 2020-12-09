國小學童陳志冠（右）獲「全國學生圖畫書創作獎」國小低中年級組特優，國資圖館長劉仲成（左）鼓勵他的優異表現，並為他加油打氣。（陳淑芬攝）

「教育部文藝創作獎」及「全國學生圖畫書創作獎」雙聯展今天在國資圖舉辦開幕儀式，上百件校園師生獲獎展出作品，透過文字及繪畫呈現灣風土人文景色及藝文創意，尤其，獲得圖畫書創作獎的5組特優作品或編輯出版及製成電子圖書，讓大小繪本畫家們備感榮耀。

國立公共資訊圖書館館長劉仲成及國立台灣藝術教育館館長吳津津出席開幕儀式，鼓勵參賽及獲獎師生。這兩項文藝創作聯展共展出百餘件作品，除畫作展示外，並融合教育部文藝創作獎的童話創作主題書展，激發學生的想像力及創意。

獲得圖畫書創創作獎國小低中年級組的陳志冠，以「動物玩遊戲」獲得特優，他以鬃狗汪汪的故事來闡述改過自新及朋友的真義。目前就讀國小5年級的陳志冠說，他從學習過程中產生對繪畫的興趣，未來也想投入繪本創作的領域。

「教育部文藝創作獎」為教育部自1981年起舉辦、1990年後由國立台灣藝術教育館舉辦，至今已有40年，為國內歷史最悠久的文藝創作獎項，今年來自全台師生760件作品參賽，有 52件作品獲獎；「全國學生圖畫書創作奬」已邁入第15屆，鼓勵兒童圖畫書創作，發掘及培育學生圖畫書創作人才，今年有186所學校、1233名學生參與，總收件高達959件，得獎作品共33件。

「全國學生圖畫書創作獎」及「教育部文藝創作獎」得獎作品全國巡迴展9日在國立公共資訊圖書館開幕，將展至12月20日。主辦單位表示，「全國學生圖畫書創作獎」今年獲獎作品的創作靈感，大多發想自生活經驗及日益突出的生態環境問題，提醒人們重新認識人與自然的關係。

(中時 )