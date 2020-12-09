台北市報關商業同業公會理事長高振明，上月底遭3名惡煞持鋁棒痛毆，另1人在旁錄影。歹徒專朝他頭攻擊，不僅牙齒被打落，頭部還多處骨折。他懷疑是因批評報關、倉儲業者，涉及毒品、詐騙利益輸送，疑檔人財路遭教訓；警方已掌握特定對象，將盡速緝捕到案。

61歲高振明擔任該公會理事長約1年，上月30日晚間7時許，他從桃園機場下班返回台北市公司，在松江路旁巷弄，被3名惡煞持鋁棒痛打10多棍，另1人還在旁用手機錄影。他昨餘悸猶存說，對方第1下就往他頭敲，頭暈目眩，只能用雨傘擋，寡不敵眾，被打得跟豬頭一樣。

他說，歹徒行凶約2分鐘，直到他高聲呼救：「殺人啊，救命！」對方才罷手，往吉林路方向逃逸，最後搭車離開。他負傷徒步追了近百公尺，最後氣力放盡倒地不起，路人趕忙幫他報警。

他傷重住院迄今，11日還要開刀。北市警方調閱監視器發現，歹徒早在動手前1周，就在高的公司外徘徊埋伏，研判是預謀犯案，目前已掌握4名對象，報請北檢指揮，朝殺人未遂等罪嫌偵辦。

高表示，他曾批評某些倉儲與報關業者，查驗不確實，間接讓毒品走私入境。此外，10月底關務署曾舉辦反詐會議，政務委員唐鳳也出席，討論如何防堵「一頁式詐騙」；他在會中建議，關務署應調查與詐團勾結的不肖報關業者。是否因毒品、詐騙等利益，擋人財路遭行凶警告，全案由檢警偵辦釐清。

(中時 )