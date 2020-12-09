不久前台北市公車299路線，車上有一位婦人直接脫褲子在公車上大解放，不顧還有許多乘客公然蹲下拉屎，今（9）日又有網友PO出監視器，顯示出一位路人直接「站著」大號，接著若無其事走掉，神態相當自若。

網友在臉書社團「我是萬華人」PO出一段監視器畫面，影片中可以看到，騎樓的店家都已經休息，但馬路上仍有不少車輛陸續經過，這時一位路人出現在監視器畫面中，他站在一間打烊的店門口前，接著拉下褲子，手在放在屁股附近，沒多就掉出排泄物。

這位路人站著解放完之後，拿著長條狀不確定是否為衛生紙的物品，疑似稍微抹一下屁股，接著拉起褲子，過程不到30秒，彷彿剛剛什麼事也沒發生，繼續往前方走。公布影片的網友相當無奈嘆「根本神人等級」，也想知道關於這類事情，是否有法可以管，「有什麼單位可以對他進行勸導之類的嗎？雖然我知道他本人如果被勸導應該是不痛不癢」。

7日才有網友在爆料公社公布一段影片， 299號公車上一名戴眼鏡、穿黃背心的婦人，蹲在博愛座位置前方，疑似正在大解放，地板已經有一攤不明液體，但婦人似乎想要大號，蹲在那裡許久，不時露出「嗯嗯」的表情，引起網友熱議。

(中時新聞網)