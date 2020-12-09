「結婚真的不是為讓自己更卑微更難受的。」一名人妻在臉書上發文指出，自己婆婆當眾人的面羞辱自己，不去外面工作只知道在家帶小孩，讓她滿腹委屈，一旁的丈夫聽到這句話後，心中長期累積的不滿當場大爆發，有如機關槍般回嗆婆婆，讓婆婆一點回嘴的餘地都沒有。丈夫的霸氣舉動也讓風向瞬間被逆轉。

這名人妻今(9)日在臉書社團「靠北婆婆2.0」上發出長文表示，自己婆婆在眾多親戚面前狠狠數落她這個媳婦，「娶這個老婆回來，只會顧小孩，什麼工作都不做，不知道娶回來要幹嘛？」這時一旁的丈夫再也壓抑不住內心的憤怒，有如機關槍掃射搬連環嗆，「娶回來疼愛的，不然像妳前夫一樣用打的嗎？」

接著更表明，2人結婚時沒花到婆婆半毛錢，反觀其他兄弟，向她要錢買金飾送老婆，更說自己妻子辛苦生下孩子，「我老婆為了我，多次小產還是堅持，不顧自己的生命拼命生了一個健康寶寶給我們，妳還嫌什麼？」

原PO接著表示，婆婆希望親自照顧孫子，讓兩人去工作，都有收入會比較放心，此話一出丈夫無奈回應，「我老婆為什麼不讓妳顧小孩，想說妳腳不方便，不想讓妳太累，還有我們倆就是因為小時候父母都忙於工作，跟父母相處少，我讓她多陪陪自己的小孩，這樣不對嗎？」最後更霸氣表示，「妳媳婦她是跟我結婚，不是賣身給妳，妳不需要管我老婆要不要怎樣！」

其實原PO丈夫的孝順是大家都是有目共睹，有事總是第一個到，他也是家中最早出來工作的，也會拿錢回家，但卻最不受寵的。最後原PO也表示，結婚不是為讓自己更卑微更難受的，也不是因為誰是長輩，晚輩就該委屈求全。最後也不忘向自己丈夫表達愛意及謝意，「我老公真的太帥了，謝謝你。」

(中時新聞網)