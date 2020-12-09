國際氣候變遷專案評比(CDP)於12月8日公布全球受評企業之成績，日月光投控為臺灣第一家四度榮獲最高等級A List成績的企業，更同時獲得水安全評比A List，成為全球半導體產業在氣候變遷與水資源管理行動之領導者。

除此之外，日月光投控更是全球唯一在同年度同時獲得DJSI領導者與CDP A List雙重高度肯定之半導體企業。

日月光投控張虔生董事長表示：「非常榮幸自2016年起四度獲得CDP 氣候變遷A List的肯定，今年更是從全球超過5,800家的企業中脫穎而出，獲得氣候變遷和水安全兩項評鑑雙重A List的佳績，公司理解氣候變遷與水資源帶來諸多的挑戰和機會，因此我們會更關心此一課題，讓經營與氣候友善相結合、企業體質更韌性，且績效更具成本效益，在全球半導體封測產業上持續發揮正面的影響力」。

為了鑑別與管理氣候變遷和水相關風險與機會，日月光參考並支持參與國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 所發布氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 之架構，將氣候變遷與未來水資源的各種不確定因素，配合情境分析模擬可能產生之結果，將風險控制在預期可接受範圍內，如：應用綠色標準興建廠房、建立潛在洪水分析和緊急應變措施，構築智慧電網調配內部能源需量，不但節能亦可避免限電造成生產損失。

日月光投控營運長吳田玉指出，為展現朝向低碳及因應氣候變遷之企業成長的承諾，日月光建置多元化的電力供應系統來強化公司的氣候韌性，促進綠色產業和再生能源使用的發展。2019年再生電力占總用電量的14％以上，全球共計7個廠區已100％使用再生電力。

日月光半導體於2014年發行亞洲首檔製造業綠色債券，及2019年日月光投控再次發行第二檔美金3億元之綠色債券。透過綠色債券，日月光創造了全球最大的綠建築之封測廠以及臺灣回收使用量最大的中水回收廠，其效益每年可減少超過35萬噸二氧化碳排放，中水回收量累計高達658萬噸。

同時也採用國際水風險評估工具(Water Aqueduct)，模擬極端氣候升溫情境下，企業所面臨之水資源需求壓力，規劃中／長期水資源目標，提升風險調適與韌性能力；並建置中水綠科技環境教育館，使利害關係人也能瞭解企業在水情旱季前所做的努力與成果。因此在氣候變遷評比的11項題組中，日月光有6項獲得領導級的成績；水安全評比的11項題組中更有9項獲得獲得領導級的評價。

日月光自2016年起，不僅連續5年入選為道瓊永續指數（DJSI）「半導體及半導體設備產業（Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry）」之世界指數（DJSI World）和新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股，更連續五度獲得「半導體及半導體設備」產業領導者殊榮。

(中時 )