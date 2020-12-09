中國大陸11月外貿順差創下歷史新高，讓德媒憂心忡忡。德媒就此分析稱，歐美國家用於刺激國內經濟的資金，最後都流向了大陸。專家以無奈的語氣警告說，和中國人簽的每一筆合約，都在持續加強對中國的依賴。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》發自上海的評論稱，中國外貿順差11月創下了歷史新高，說明美國總統川普掀起的貿易戰完全失效，在新冠疫情全球大流行之際，中國才是最大贏家。

該文章指出，疫情之下，全球各國都需要採購大陸生產的電視機、平板電腦、傢俱等產品，大陸的外貿順差在11月創下歷史新高。對西方國家而言，這不是一個好消息。因為中國幾乎沒有新病例，取得經濟業績與外貿成果並不是因為提高本國民眾工資與刺激國內消費。中國也沒有從那些經濟遭到疫情重創的國家增加購買商品，卻是歐美國家經濟刺激政策最大受益者。

中國大陸出口企業在防疫封鎖期間為西方國家提供了亟需的產品，其中也包括大量的醫療用物資。（圖／新華社）

評論認為，但是換個角度，中國出口企業所取得的成就值得讚賞，畢竟他們在防疫封鎖期間為西方國家提供了亟需的產品。

毫無疑問地，評論指出，川普總統錯失挑起美中貿易戰的目標，他原本想通過懲罰性關稅以及制裁措施迫使中國就範。但現在中國的出口貿易持續暢旺，新總統拜登會採取何種新措施？目前傳出的消息觀察，白宮新主人仍將持續以強硬態度對待中國。

另一德媒《法蘭克福評論報》也有類似的看法，他們認為中國外貿的創紀錄順差以及疫情期間不退反增的中國經濟對西方是一則警訊。

文章說，疫情爆發以來，歐美政界、商界緊張地關注著中國的疫情數字。因為對於歐美國家而言，中國人是無可取代的客戶。而與疫情數字位同樣重要的還有經濟數字。最新的經濟數字印證了許多西方人的擔憂：相比其他國家，中國正在以更快的速度從疫情導致的經濟下挫中恢復。北京也藉此增強其政治和經濟實力。

文章分析稱，11月中國出口貿易數字意味著，在全球都深陷疫情的2020年，中國經濟依然在增長，全球其他國家迫切需要醫療防護物資以及電子產品，而這一切偏偏發生在歐美打算與中國經濟脫鉤並宣佈中國為貿易頭號對手之際。

文章最後說，現在中國更強化其世界工廠與供應商的地位，和中國人簽的每一筆協議，都蘊藏著進一步增加對中國依賴的風險。中國正尋求改造國際秩序，從而讓其更符合中國利益。對於西方而言，中國經濟增長應該成為一個警訊，西方也應當儘快調整好疫情曲線以及經濟增長曲線。

(中時新聞網)