5G手機日益普及，也帶動智慧型手機用CMOS感光元件(零組件)需求增長，預計到2024年，CMOS感光元件市場規模有望從今年的197億美元，增長到270億美元，而目前全球最大CMOS感光元件製造商為日本Sony，最新消息指出，第二大製造商南韓三星電子計畫將把1座DRAM廠轉為CMOS感光元件廠，希望在2021年將CMOS感光元件的產量提高約20％，除因應旺需求外，也能在市佔上超越Sony。

根據韓媒《The Korea Economic Daily》報導，引述半導體行業今日發布消息，三星感光元件業務執行副總裁Park Yong-in曾在11月30日的投資者論壇上宣布，將在2021年把CMOS感光元件的產量提高約20％，以因應旺盛的需求。

消息人士則聲稱，三星可能把其第13條DRAM生產線、生產12吋晶圓的華城廠，轉為CMOS感光元件生產廠。至於三星的擴張計畫，該公司擬將其感光元件產能，從當前的每月10萬片晶圓，提升至12萬至13萬片晶圓，相當於追上Sony的產能。因為根據市場研究公司Omdia估計，到2021年，Sony感光元件晶圓月產量，將達到13.7萬片。

報導指出，三星這項擴大CMOS感光元件產能的計畫，是因為配備高階相機的5G智慧型手機競爭日益激烈，讓全球感光元件市場需求快速增長，同時，三星因應旺需求外，也希望能在市佔上超越感光元件龍頭Sony。

為了保持其市場領先地位，Sony正在長崎縣建設一條1000億日元的圖像傳感器生產線，以期完成這家日本公司的目標，即2025年將其全球市占提高到60％。截至第三季度，Sony在全球CMOS感光元件市場中佔據44.2％的份額，三星21.4％居次。

(中時新聞網)