美國總統當選人拜登8日宣布上任後頭100天的三大抗疫行動，包括全民在該段期間戴口罩、完成1億劑疫苗接種，和重啟大部分學校。

拜登在提出三大抗疫行動之前，已諮詢美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。拜登已邀請佛奇加入新政府的防疫小組，並擔任首席醫療顧問。

拜登表示，他無法承諾在上任100天內終結新冠肺炎病毒，但他堅信可以在100天內做出改變，為美國民眾帶來更好的生活。

拜登計劃在上任「第一天」簽署行政命令，要求所有民眾在聯邦建築物，與州際火車、巴士與飛機上戴口罩。拜登也將與州長和市長合作，讓各州和城市執行相同措施。

拜登向民眾表示，戴口罩100天是協助降低疫情，保護自己與家人最簡單的方法。

此外，拜登希望在他上任的頭100天，至少1億劑疫苗施打至美國民眾體內，高風險族群將優先接種。

拜登表示，施打疫苗將是美國史上最困難、成本最高的挑戰。他同時呼籲國會即刻採取行動，為疫苗配送提供經費。

拜登指出：「我們需要國會全面資助，協助將疫苗配送至美國各個角落，送交至每位民眾手中。國會若本月未能提撥足夠的款項，投入疫苗分配和製造工作，早期疫苗接種完成後，後續接種工作的進展可能緩慢，甚至停滯。」

拜登並警告，若是國會無法迅速行動，數百萬名美國人可能得等上數個月，才能接種疫苗。

拜登亦表示，讓學生重返校園，並讓他們繼續在學校求學，將是「國家優先要務」。

拜登說：「倘若國會能提供經費，我們便能保護學生和教職員，若州與市政府能執行強力的公衛措施，那麼大部分的學校可望在我就職的頭100天內重新開放。」

(工商 )