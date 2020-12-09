受惠旗下子公司PCE營收成長，及主要客戶訂單成長，明躍國際（4151）9日公布自結11月合併營收3.06億元、年增116.65％，續創單月歷史新高；累計今年前11月合併營收18.91億元、年增70.03％，均續創同期歷史新高。

法人認為，因今年底歐美消費旺季，可望帶動明躍單月營收，再創歷史新高，因缺櫃情況嚴重，部分出貨將遞延至12月，旺季需求火熱，加上遞延出貨，預期明躍12月營收，將續創新高。

明躍生產高階家用健身器材為主，產品有八成以上銷往歐美地區，在疫情帶動與歐美感恩節、聖誕節購物旺季的雙重效應下，旗下三大業務均大幅成長，雖然部分產品受到貨櫃船運全球大缺櫃影響，而遞延出貨，11月營收仍然續創下歷史新高，並創連續第四個月刷新單月營收紀錄。

明躍表示，目前客戶通路庫存水位低，需求仍然相當強勁，公司預期在雙11、感恩節過後，缺櫃情況會稍有舒緩，遞延出貨的部分，將在12月認列，單月營收預料將再向上攀升。

明躍主要代工（OEM）客戶為全球最大家用健身器材品牌Icon；另代工含設計（ODM）客戶為全球第二大運動用品連鎖集團迪卡儂（Decathlon）。至於公司自行生產包括Strength Master、LifeSpan及IHP等自有品牌產品。

明躍強調，公司擁有深厚的核心技術，及兩岸產能的優勢，吸引國際領導品牌相繼與公司合作，讓公司得以同步發展代工與自有品牌，進而提升產能利用率，並降低生產成本；同時公司獲利能力，也逐步提高。

(工商 )