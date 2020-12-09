BioFit健身房無預警停業，桃園也有一間分店，桃園市政府法務局共受理26件消費爭議，其中有消費者花了7萬元血本無歸，法務局提醒以信用卡刷卡支付健身課程費用者，若有尚未使用的課程，儘速備妥相關證明文件，向發卡銀行申請依爭議帳款程序處理，以維護權益。

桃園市政府法務局表示，消費者申訴12月1日收到BioFit內部員工所發訊息表示，因公司老闆無法支付11月份薪資，BioFit自12月1日停止營業。依網路資料，BioFit健身房經營者為登記於臺北市的牛蕃茄資訊股份有限公司，臺北有3家店、桃園1家店，桃園市政府體育局於12月3日前往BioFit桃園店(桃園區大林路7號)勘查，現場大門深鎖已無營業。

法務局指出，至今共受理26件申訴案，有消費者申訴4月間花了7萬3760元購買48堂健身課程，還有25堂課程未上，還有消費者11月18日才花了6萬9800元購買健身課程，僅使用4堂課。

法務局提醒，依信用卡定型化契約範本第11條及第13條規定，持卡人使用信用卡刷卡付款，如有預定之商品或服務未獲提供之情形，應先向特約商店尋求解決，如無法解決時，可檢具相關證明文件，向發卡機構申請依帳款疑義處理程序辦理。

多數信用卡國際組織(例如Visa、MasterCard)規定，當服務或商品未獲提供時，發卡機構需於交易清算日或服務約定提供日起120日曆日內向收單機構提出扣款請求，且追溯時間不得超過交易清算日之540日曆日。持卡人應備齊相關證明文件，於爭議帳款扣款請求期限截止前15個工作日向發卡機構提出扣款主張。

桃園市政府法務局提醒，BioFit健身房無預警停業，以信用卡刷卡支付健身課程費用者，請儘速備妥相關證明文件，向發卡銀行申請依帳款疑義程序處理，若以現金付款或不符合信用卡帳款疑義處理程序條件者，可向牛蕃茄資訊股份有限公司要求退款或依民事訴訟程序辦理，以維護權益。

桃園市政府法務局並再提醒，購買非銀貨兩訖(預付型)之商品或服務，消費者須承擔將來業者是否能夠如期提供商品或服務，及商品或服務之品質是否良好等風險，購買前宜審慎評估，若係禮券應有履約保證，勿因優惠而購買太多，並建議以信用卡刷卡付款，妥善保存購買憑證並儘速使用。若有消費問題可於上班時間撥打消費者服務專線1950諮詢。

(中時 )