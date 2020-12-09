全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽9日起一連3天在台南市舉辦，首日活動為選手之夜，全國各縣市議會齊聚一堂，突破往年的紀錄。主辦單位台南市議會郭信良預祝每位參賽者發揮實力、取得佳績，更不忘藉機行銷台南，邀請全國鄉親到台南參加縣市合併10周年系列活動。

郭信良表示，今年的軟網比賽非常特別，因為第一天選手之夜就破紀錄，創下全國所有縣市議會都來參加的紀錄；儘管有些縣市議會還在定期會中，但仍排除萬難組團前來，展現各縣市議會對體育運動的支持以及求勝的決心，接下來2天的比賽將十分有看頭。

郭信良還透露，受到新冠肺炎疫情影響，原訂主辦軟網賽的議會有意取消比賽，但他認為一年一度的軟網比賽，不僅是各個球員大展身手的好機會，也是各議會能面對面交流議事經驗的難得場合，因此台南市議會義無反顧地挑起主辦今年軟網賽的擔子。

當被問到台南市議會今年有沒有信心蟬連總冠軍時，郭信良認為，台南市議會去年囊括各組冠軍，創下「大滿貫」的成績，留下一個難以突破的紀錄；加上各議會高手雲集，不容小覷，南市議會代表隊將拚盡全力，努力將總冠軍的榮耀留在台南。

郭信良更指出，台南市議會12月除了主辦軟網賽，還與市府一同推出「十年有成、台南共好」系列活動，以慶祝台南縣市合併10周年。他大力邀請各縣市議會議員及員工們，從24日到明年元月3日間再次到台南來參與此一盛事，活動豐富又精彩，還有大獎可以帶回家。

今晚的選手之夜不同以往，改以露天辦桌方式舉辦，在周邊聖誕裝飾及燈光映照下，特別有氣氛。台南市議會還準備扭蛋機，讓每位來賓都可以轉扭蛋試手氣，希望讓所有造訪台南的嘉賓都能把好運帶回家。

(中時 )