每個人多少會猜想，「自己老了究竟會變成什麼樣子？」日本人氣綜藝《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）就在節目中分享了一個心理測驗，只要回答一個問題，就可以預測你未來的生活走向，瞬間在網路掀起熱議，快來試看看吧！

【問題：假如你獨自出發去旅行，到了一個無人車站下了車，那麼你認為以下4個選擇，哪一個會是你下車的目的？】

A、登山

B、觀鳥

C、露營

D、農務體驗

【答案A、登山：代表你老了之後仍然熱衷於挑戰新的事物】

登山代表阻擋在你面前的困難和考驗，為了登山獨自來到無人車站的你，期待能夠一一跨越這些難關，再繼續尋找更新的挑戰和冒險。

【答案B、觀鳥：代表你對人際關係感到疲累】

選擇B的朋友，代表你希望能和大自然有更緊密的接觸，將來你很有可能會和心愛的寵物一起在大自然裡悠閒的生活，過著與世無爭的隱居生活。

【答案C、露營：將來的生活重心會以家庭或是群體為主】

選擇露營的人，在老的時候不想要孤身一人，因為想要與他人有更多的接觸和交流，所以才會選擇人多熱鬧的露營地。相信你之後會在家人或是親近朋友的環繞下，度過熱鬧老年生活。

【答案D、農務體驗：老了以後還是想繼續工作】

熱愛工作的你，只要一停下來就覺得渾身不對勁，雖然現在可會心生「好想早點退休」的念頭，但一旦過上閒閒無事的生活又會讓你馬上感到厭煩，所以將來可能也會繼續工作下去，但這也代表你的經濟條件會維持一定水準，可以過著富裕又充實的老年生活。

(中時新聞網)