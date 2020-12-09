雲端儲存業者Snowflake上市至今才3個月，市值已超越IBM及超微（AMD）等科技大廠，但分析師提醒投資人不要忽視雲端儲存市場還有微軟、亞馬遜、谷歌等勁敵。

Snowflake股價在8日盤中暴漲10％至429美元，使市值衝上1,200億美元，超越IBM的1,120億美元，也高過超微的1,110億美元。8日收盤Snowflake股價回到390美元。

今年9月Snowflake以每股120美元價格首度公開發行（IPO），當日募資總額34億美元，使公司市值達到330億美元，締造史上最大規模軟體公司IPO。

今年初疫情爆發以來，雲端服務需求暴量已激勵科技股節節上升，再加上Snowflake日前公布上季（10月底止）營收年增1倍以上，更使公司股價急速攀升，自IPO以來漲幅高達258％。

回顧今年2月Snowflake上市前最後一輪募資時，公司市值僅120億美元，也就是說當時參與投資的股東如今持股總價高達10倍。

(工商 )