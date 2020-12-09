今年為擴大活動宣傳，后里區長賴同一邀請到由女子組成的重機車隊─女十字軍重機車隊出席記者會。（陳世宗攝）

記者會後區長賴同一（中）還親自搭乘重機前往台中其餘28區遞送邀請卡，誠摯邀請大家來后里欣賞”正得時”的花卉和馬鈴薯。（陳世宗攝）

后里區公所主辦的「109年台中市后里區馬鈴薯暨花卉產業文化活動」活動，將於12月19日正式登場，地點就在后里區眉山路上；市長盧秀燕邀請全台中市民及全台遊客，鬥陣到后里賞花、吃美食。

后里區長賴同一說，后里地區馬鈴薯種植面積約150公頃，年產量約3100公噸，因獨特的土壤及氣侯，終年都適合農作物栽培，為典型農業區，在地生產的馬鈴薯品質、鮮度深受好評。后里區花卉栽種面積達180公頃以上、年產值超過15億元，包括百合花、文心蘭、劍蘭、火鶴等都遠近馳名。

今年為擴大活動宣傳，達到最好的宣傳效果，后里區長賴同一邀請到由女子組成的重機車隊─女十字軍重機車隊出席記者會，讓市長體驗搭乘重機，一同到后里尋訪美麗。記者會後區長還親自搭乘重機前往台中其餘28區遞送邀請卡，誠摯邀請大家來后里欣賞”正得時”的花卉和馬鈴薯。

后里區公所指出，此次活動為期9天，平日有靜態的花藝展覽，假日則有熱鬧的農特產品市集，舞台上安排精彩表演，舞台下提供馬鈴薯料理品嘗，插花活動等；另外4天假日只要配合主題活動到場，就可以兌換精美宣導品，主題包含穿著高跟鞋「向美麗致敬」、「花現親子日」、麻吉同遊「靠杯的麻吉」，以及攜帶樂器參加「花現有樂事」等豐富活動。

今天記者會現場特邀請麗寶福容大飯店的主廚，推出6道結合花卉及馬鈴薯的料理展示，將后里兩大特色完美融入菜色，達到色香味俱全的美食饗宴；燕子市長邀請大家來后里「聞花香、看表演、吃美食」順便「過聖誕」，共襄盛舉，讓后里從新年頭嗨到新年尾。

(中時 )