女星解婕翎曾自稱「媽祖級宅男女神」，從展場美女主持變成電玩節目班底、綜藝節目通告咖或是YouTuber，甜美外型卻有大反差的幽默感，讓她一直受到網友喜愛；平時親和力十足的她，最近得知自拍照被不肖廠商盜用P圖，變成「壯陽藥廣告」，忍不住飆罵也請粉絲不要受騙。

8日下午解婕翎在臉書粉絲專頁分享一張照片，畫面中她手裡拿著一罐像是藥品的東西，對著鏡頭甜笑自拍，下方還出現商品介紹「阿公親身經歷：吃一天了，還下不來」、「男士朋友有福喔，這一寶阿公用了都【豎高高】」等，疑似是壯陽藥的廣告文案。

解婕翎開頭直接怒飆，「什麼白痴P圖工商啦！阿公用了直接七天後才回來」，原來她的美照遭到盜用P圖，害她變成壯陽藥代言人，她表示是有粉絲告知並提供消息，才得知這件事，只好呼籲大家不要被騙；而原照片是解婕翎拿著手搖杯飲料自拍，她應該也萬萬沒想到會被P圖成這樣。

解婕翎拿手搖飲料打卡的照片遭不肖人士P圖盜用，害她變成壯陽藥代言人。(圖/ 摘自解婕翎臉書)

今年35歲的解婕翎不僅在演藝圈有好表現，也依然活躍於網路世界，她的YouTube頻道截至10月已有超過49萬人次訂閱，所有影片總點月數高達9千多萬，相當有人氣；而她不單單在電玩節目講講話，私底下也很愛玩遊戲，因此曾被譽為「電競女神」。

(中時新聞網)