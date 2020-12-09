一位女性民眾在內灣老街購買一袋芭樂，老闆大方多送3顆，讓她以為有賺到，但當女子回家打開一看，卻差點氣哭。(摘自爆怨2公社)

不少人習慣去市場買菜，因為能享受到滿滿的「人情味」。不過，在觀光景點買水果可要特別小心，一位女性民眾在內灣老街購買一袋芭樂，老闆大方多送3顆，讓她以為有賺到，但當女子回家打開一看，卻差點氣哭。原來，除了3顆送的芭樂是正常，剩下的竟然全都爛了。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，近日到新竹內灣老街觀光，看到有一對夫妻在賣芭樂，大力推銷是自己種的，希望大家能夠幫忙買。原PO心想讓老闆能早點下班，於是向老闆買了一袋芭樂，隨後老闆便熟練地拿出已經裝好的一袋，再多送3顆在籃子裡的芭樂給原PO說「算妳便宜」。

不料，原PO回家後打開袋子一看，瞬間想哭。她氣炸表示，「爛的跟快爛掉的都在袋子裡，老闆娘還交代沒包的先吃」。並解釋，沒包的就是老闆額外多送的芭樂。原PO直呼「人家一路提回新北欸！」

最後原PO也提醒，該攤商是內灣老街內的固定攤販，去買的民眾一定要小心，別像她一樣，原本只是同情想幫忙，卻掉入無良攤商的陷阱。「根本就專騙觀光客！」

文章曝光後，網友也回應「以後記住水果要自己挑...不能挑的就絕不要買」、「能挑的不買+1，尤其是觀光區」、「只想做一次生意的店家」、「這種觀光景點手法，至少有20年了，以後真的要小心」。

(中時新聞網)