【政新鮮】中天換照遭駁11日關台 羅友志感嘆「民主損失」

NCC裁定中天52頻道「不予換照」，執照12月11日到期，中天對此向台北高等行政法院聲請假處分，但法院駁回聲請。媒體人羅友志感嘆地說，「這是所有民主損失，台灣一直走到這一步，完全能體會中天所有同仁們大家的心情，那種悲憤，以及對民主言論自由的失望...」。

羅友志在接受《中時新聞網》採訪時提到，2005年親自經歷過東森新聞S台換照案，不曉得自己在15年之後會再碰到一次，那時候記得所有採訪中心的大家是噙著眼淚，然後手握著拳頭說不要再發生了，現在他完全能體會中天所有同仁們的心情、那種悲憤，以及對於對民主言論自由的失望。

羅友志直言，可能要講一個大家不中聽的話，「塞翁失馬，焉知非福」，未嘗關台不會是好事，往好的方面想，現在台灣走進5G、網路新聞、自媒體時代，這樣的時代已經逼得這些傳統媒體人要往網路，包括名嘴、網紅都已經在上面獲利了，那中天能不能成為第一個台灣媒體史上，第一個由傳媒轉為自媒體的平台，如果是這樣的話，中天的力量將會遠遠的會比現在還要更大，因為網路的人都已經超越觀賞傳統媒體，像是廣播、電視整個加起來還不如網路的流量。

另外，羅友志說，如果中天轉過去網路，將會成為自媒體界霸主，那也許就是開創另外一面新局，甚至監督的力量更無遠屆，可以把所有的人拉進來，另外一個好處就是年輕化，現在很多需要就是年輕人進來，如果中天走這條路，未嘗不會創造另外一個新的契機跟機會。

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)