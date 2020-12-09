中國醫藥大學附設醫院，與元保宮合作，在該宮二樓，設置「智能健康促進中心」，9日正式揭牌，創國內在寺廟設置的首例，中國附醫還引進喬山的健身「魔鏡」，並結合智慧化服務設備，包括提供血壓、心跳、血氧、體重、體脂肪，及握力等監測。此外，該中心也納入高齡長輩健康評估，未來還將規劃多功能活動室，舉辦講座及體驗課程。

台中市副市長陳子敬9日出席揭牌儀式時表示，元保宮主祀醫藥之神-保生大帝，是地方重要信仰中心，「智能健康促進中心」跟元保宮寓意結合，感謝中國附醫配合市府「共榮共好，樂齡城市」政策，成立「智能健康促進中心」，保障更多市民健康。

「智能健康促進中心」將結合智慧化服務設備，提供血壓、心跳、血氧、體重、體脂肪、握力等監測，並納入高齡長輩健康評估，例如跌倒、失能、失智、憂鬱、營養及衰弱等項目。

中國附醫院長周德陽指出，該醫院秉持企業社會責任理念，以關懷利他為初衷，與元保宮合作建置第一個「智能健康促進中心」，並結合台中市三大診所協會與基層醫療院所，共襄盛舉，以智慧化的服務，持續為社區民眾健康把關，幫助銀髮族健康老化與延緩失能。

未來也將規劃多功能活動室，並不定時舉辦講座和體驗課程，積極落實智能健康促進的理念與精神。該院以北區元保宮「智能健康促進中心」，作為智慧社區發展的起點，希冀由「智慧醫院」延伸至「智慧社區」，最終達台中市政府「智慧城市」的施政目標。

元保宮主任委員賴信雄說，元保宮主祀保生大帝，為傳說中的「醫藥之神」，乾隆56年（西元1791年）建廟，迄今229年，為地方信仰中心，有感於元保宮信眾，對身心健康祈求與盼望，廟方提供智能健康促進中心場地，及志工協助等，除期望信徒在心靈安穩與平靜外，也造福更多信眾與社區民眾。

台中市衛生局透露，台中市約有38萬名的65歲以上老年人口，在29個行政區中，有17區的老年人口已超過1萬人，市府除積極布建社區照顧關懷據點、醫事C據點，及文化健康站外，也在全市29個行政區，推廣長者健康促進站及社團，提供健康老化、認知訓練及運動介入三大主軸課程，提升長者健康肌力與知識，藉以預防及延緩失能。

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