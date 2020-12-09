瘦子（E.SO）將在12、13日即將舉辦的簡單生活節開唱，挑戰首次帶band在觀眾面前表演，新歌、舊歌唱好唱滿40分鐘，因此正緊鑼密鼓練團，以前私下也曾去音樂祭遊玩的瘦子E.SO表示：「可惜這次不能去簡單生活節的眾多攤位逛逛。」他擔心下去玩就現場會變動物園造成其他人的困擾，但他蠻期待這次的表演，因為很久沒有在簡單生活節這樣大的音樂祭表演，他希望可以跟大家一起玩的很開心。瘦子E.SO也透露正在籌備個人的下一張新專輯，希望很快就可以讓大家聽到。

瘦子首次以個人名義受邀登上簡單生活節的大舞台表演，雖然開玩笑表示這次酬勞不用分三份了，但他不敢輕忽特地排了40分鐘的歌單，除了《靈魂出竅OuttaBody》整張專輯的歌曲之外，還將演唱個人以往的經典舊歌〈懂我意思嗎〉以及〈Y.S.G Intro〉等，從專輯發行時便是以band的形式在構思個人表演樣貌的瘦子E.SO，很可惜上次因為疫情的關係，以band的形式表演是在瘦子E.SO個人的線上演唱會上，所以這次將是他首次帶著band在大舞台上，歌迷面前表演40分鐘。最近備受時尚界喜愛的他，被問到服裝上是否會有特別的巧思，瘦子E.SO不忘賣關子幽默的說一定會穿衣服上台表演的，不會有人脫衣服，當天在現場，瘦子投資的酒吧也將在簡單生活節擺攤，希望大家在享受音樂的當下也能有美食跟美酒。

(中時 )