該準備棍棒還是嫁妝？一名男網友在臉書發出一段影片表示，自己要去接就讀幼稚園的女兒下課，但卻目睹寶貝女兒牽著男同學的手，兩隻小手牽的緊緊，讓原PO的心也揪的緊緊，「你老爸的心靈嚴重受創。」不過也讓大批網友笑翻，「提早體會當岳父的感覺。」

女兒是爸爸上輩子的情人，原PO昨(8日)在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一段影片，只見小女孩背著書包，一手拿安全帽，但另一隻小手卻不安份的牽著男同學。畫面中兩人慢慢步出教室門口，途中兩人有說有笑，不時還停下腳步對望，單純可愛的氣息讓人瞬間被感染。直到女孩看見正在錄影的父親，才趕緊放開男同學的手，朝父親狂奔。

整段過程短短不到30秒，卻讓原PO內心五味雜陳，並詢問廣大網友，「請問我該怎麼辦？要準備棍棒還是嫁妝？」接著默默表達自己的怒氣，你老爸的心靈嚴重受創，你老爸在前面他很火。

兩小無猜可愛的舉動曝光後，吸引近7000名網友按讚，紛紛回應，「爸爸心裡有一群草泥馬飛奔而過」、「體會到岳父的感覺了嗎？」、「女兒大了，要學習放手祝福（拍肩）」此外，有網友自曝兒子的風光情史，「我兩個兒子都交女朋友了，我連對方家長都認識了，重點是一個3歲，一個4歲，園長叫我可以先準備聘金了。」

(中時新聞網)