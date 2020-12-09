10日受東北季風影響，但冷空氣稍減弱，氣溫有回升趨勢，北部、東北部天氣仍稍涼，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島、中南部山區、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲。

根據中央氣象局指出，由於連日降雨，土壤含水量已高，北台灣山區易有坍方及落石，前往此區域活動務必特別注意安全，中、南部山區偶爾也會有小範圍降雨，中、南部平地則回到多雲偶見陽光的天氣型態。溫度方面，各地氣溫有不等幅度的回升，清晨各地低溫19至22度間，白天北台灣高溫約21至23度，中部及花東25、26度，南部高溫可達27至29度。

週日冷空氣強度直逼冷氣團，下週一、二最冷，北台灣低溫僅15到16度，沿海空曠地區下探13、14度。（圖／中央氣象局）

另外，週日（13日）東北季風增強、下週一至下週三（14日至16日）東北季風影響，各地天氣轉涼，這波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團的強度，屆時北臺灣低溫僅15、16度，中南部及花東17、18度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些，提醒大家做好保暖工作；迎風面的北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中仍以基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較為明顯且持續，其他地區為多雲。

17日至19日仍受東北季風影響，北部、東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區持續有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於降雪方面，雖然今日水氣較多，但玉山因為溫度不夠低，所以還未出現降雪，氣象局表示，今晚到明天清晨仍不排除有降雪的可能。

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(中時新聞網)