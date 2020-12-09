美國萊豬將於明年開放進口，日本福島5縣市核食傳也將叩關。駐日代表謝長廷返台述職，與政府高層討論。資深媒體人陳揮文卻驚爆，謝長廷下一步將接行政院長。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》中驚爆，謝長廷可能要接行政院長。第一個接受酬庸的四大天王是謝長廷，他很早就去當駐日代表。蘇貞昌可以回鍋再當行政院長，謝長廷為什麼不行？謝系人馬兵強馬壯，蘇系也比不上。

陳揮文指出，核食部分之前有做過公投，達700多萬票的民意反對，兩年公投期限一結束，日本想要開放，謝長廷就跑回來了，然後綠媒跟綠營民代就開始敲邊鼓，喊要開放了。

陳揮文認為，如果民進黨從九合一選舉考量，處理萊豬後，立即處理核食，一定要把這個時間點盡量離九合一選舉越遠越好，大家都是健忘的。國民黨押萊豬公投是明年8月，核食也可以再公投一次，兩年時間一到，可以再寫別的主文，再公投一次。本來公投是綁大選，因為2018年民進黨慘敗，修法公投不能綁大選，所以明年國民黨公投會很辛苦，因此他希望民進黨標準要一致。

(中時新聞網)