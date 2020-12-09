印尼國營生物藥劑公司Bio Farma昨（8）日稱大陸科興控股生物技術公司（Sinovac Biotech）開發的新冠疫苗期中試驗數據顯示效力達97%，不過同日稍晚又改口，指出目前尚無法確定疫苗提供多少保護力。

一批大陸科興生物公司開發的新冠疫苗6日運抵印尼。

路透社報導，Bio Farma針對科興生物的新冠疫苗進行臨床試驗，昨天Bio Farma發言人伊萬（Iwan Setiawan）表示，一個月內的期中試驗數據顯示，疫苗效力高達97%。

不過周二稍晚，Bio Farma又發布聲明稿澄清，指出第三階段臨床試驗期中報告明年1月才會出爐，目前還無法確定科興新冠疫苗的效力。

科興生物11月表示，參與疫苗第一、第二階段臨床試驗、並且接受2劑低劑量疫苗施打的健康成年人中，其中一組當中有高達97%志願者出現抗體相關的免疫反應。

針對Bio Farma的聲明，科興生物的發言人昨日表示，目前公司尚未收到疫苗的第三階段臨床試驗數據。

Bio Farma說，超過1,600名志願者參與他們的臨床試驗，目前沒有人出現嚴重副作用。

據美國之音報導，印尼新冠肺炎疫情嚴峻，超過57萬人染疫，逾1.7萬人喪命，是亞洲疫情最為嚴峻的地區，他們於8月率先採用科興生物的新冠疫苗，讓志願者參與為期6個月的研究。

印尼於6日收到科興生物的120萬劑新冠疫苗，明年1月初將再收到科興生物另外180萬劑疫苗。

(中時新聞網)