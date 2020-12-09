美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)8日指出，已經向美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)遞交一份9160億美元的新刺激經濟法案，讓每個美國民眾每周能領到600 美元現金支票，推升市場樂觀情緒，美股期指盤前走升。美股周三(9日)開盤上漲113.87點、以30,287.75點開出，科技股則是普遍走跌。

截至台灣時間9日晚間10點35分，道瓊指數上漲116.07點或0.38%、暫報30,289.95點；標普500指數上漲4.59點或0.12%、暫報3,706.84點；那斯達克指數下跌22.56點或0.18%、暫報12,560.21點；費城半導體指數下跌19.96點或0.71%、暫報2,796.31點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及谷歌等公司股價全面走跌，電動車大廠特斯拉昨日被報導將發行新股再融資，預計募資50億美元，讓該公司股價周二開盤一度大跌，終場雖翻紅作收，周三開盤則是下跌1.83美元或0.28%、暫報648.06美元。

台積電ADR股價上漲0.43美元或0.41%、暫報106.08美元；聯電ADR股價上漲0.070美元或0.80%、暫報8.82美元。

美國國會兩黨目前就新紓困案的規模與對象問題發生爭執，梅努欽表示，他所提出的計畫包括州與地方政府補助款，以及提供給企業；學校強勁的保護措施，美國政府將繼續利用薪資保護計畫 (PPP) 未動用資金，以及規模4290億美元的財政部一般基金，作為新紓困案的資金來源。

(中時新聞網)