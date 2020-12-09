台灣大學校長、中研院士管中閔，以傑出經濟學背景接掌大學院校行政管理，台灣經濟學會表示，管院士的經濟計量學領域研究蜚聲國際，在經濟教學樹立典範，對學會會務貢獻良多，再於學術行政與服務上開創新局全力奉獻，台灣經濟學會理監事會議全體通過，每兩年頒發一名的「經濟學傑出貢獻獎」，管院士為今年度獲獎者。

台灣經濟學會「經濟學傑出貢獻獎」，為表揚對經濟學術與學門發展有傑出貢獻者，最早頒發為2005年的陳昭南院士，感念其在通貨替代及複本位制度之學術研究貢獻，特別是開啟了通貨替代理論模型。今年度獲獎者管中閔院士，台灣經濟學會表示，於學術研究、教學、會務、行政與服務等多方面的卓越貢獻，特頒獎項以致崇敬。

「經濟學傑出貢獻獎」頒獎典禮，將於本周六（12月12日）舉行的「台灣經濟學會2020年年會暨會員大會」上進行。此次年會由台灣經濟學會、淡江大學經濟學系、中研院經濟所聯合主辦，假淡江大學守謙國際會議中心舉行。

台灣經濟學會表示，今年年會有八十餘篇優秀論文報告，年會同時安排了兩場主題演講，同時開放直播，分別為美國芝加哥大學講座教授、中研院士謝長泰，以及科技部人文司司長林明仁教授主講，堪稱是國內最為盛大的經濟學術研討活動。

為紀念近年過世的台灣經濟學者，台灣經濟學會表示，此次年會除了一般學術論文發表場次，亦設置特別場次，包括「麥朝成院士紀念場次」、「胡勝正院士紀念場次」、「許松根教授紀念場次」，邀請先哲故舊與學界先進，分享其學思歷程及與先哲相濡以沫的吉光片羽。

此外，還有延續去年開始的「中央銀行研究人員發表場次」，由央行經濟研究處的研究團隊發表與央行政策有關的研究成果，一方面增進學界與我國央行的交流，同時冀能促成研究與決策品質的提升。

(工商 )