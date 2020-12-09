根據聯徵中心最近公布的第三季購置住宅貸款統計，第三季新增房貸4.72萬件，創下29季以來新高，核貸成數78.2％、平均購屋總價1,143萬元，均創下2009年有統計以來新高，平均利率1.46％則是史上新低。房貸市場「三高一低」的現象，反應低利環境、銀行對自住客房貸放款寬鬆，第三季房市買氣快速升溫，也讓央行近期出手調控降溫。

統計顯示，今年第三季房貸新增4.72萬件，季增18％、年增25％，相較於過去每季約3.4～4萬件的水準，上季房貸件數已經達到上一波打房前高峰的水準；平均購置住宅總價自去年第四季突破1,100萬元後，最近四個季度都在1,100萬元以上，今年第三季1,143萬元、季增3％、年增7％，更達到有統計以來新高水位，顯示住宅交易量提升，也推動房價也節節高升。

帶動房市量價雙增的主要因素在於低利環境與對自住客放款寬鬆，上季核貸成數中位數達78.7％，為統計以來新高，相對於2014～2016年間多在73％以下，目前房貸成數持續提高。

至於房貸利率則是一路下探，自2016年第二季跌破2％關卡之後，近來更受到全球量化寬鬆降息帶動，第三季平均房貸利率1.46％，較第二季降低0.04個百分點，寫下了史上新低記錄。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從第三季新增樣本數大增，可以看到下半年熱絡的房市買氣，快速回籠的買氣造成市場短期內供不應求，也推升房價走揚，尤其開發商更積極投入土地市場，部分預售案也出現炒作行為，政府也以多項對策打擊炒房行為，央行也出手避免投資客與建商利用當前低利環境，以銀行資金過度投入房地產市場，房市經歷這波政府調控後，可望降溫回歸正常。

(工商 )