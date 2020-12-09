YouTube鋼琴家「小p的音樂工房」（Pan Piano），不僅彈得一手好琴，還擁有超火辣的逆天身材。她早前更化身「爆乳禰豆子」翻彈動畫《鬼滅之刃》片頭曲《紅蓮華》，影片一出轟動網路，點閱率至今已突破1200萬。只是小p昨(8日)上傳的最新彈奏《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》猗窩座登場BGM影片，最新cospaly的扮相就因與先前性感打扮反差太大，引發PTT網友熱議，甚至有人直言「這片流量一定很差」！
深受日本、台灣網友喜愛的知名爆乳鋼琴家小p，雖然從未在影片中露面，仍憑著誠意十足的養眼穿著與火辣身材，在競爭激烈的YouTuber圈闖出一片天，頻道吸引超過180萬人訂閱。
然而她昨晚上傳的最新一支演奏《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》猗窩座登場BGM的影片，卻再度引發PTT網友熱烈討論。只是這次網友不是為了她的性感扮相驚豔，而是訝異小p竟然罕見把自己包緊緊，cosplay片中角色「上弦之參•猗窩座」。
對於小p與昔日反差極大的最新扮相，PTT網友評論兩極，「這片流量一定差」、「這是誰出的主意 拖出去斬了」、「第一次看到PAN的COSPLAY這麼糟糕」、「這她老公吧」、「笑了 幫推一個」、「三哥明明是裸上身」、「完了 觀看人數堪憂」、「這是誰 新人？」。截自稿件上線為止，小p這支影片點閱率約11萬7千。
(中時新聞網)
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