春河劇團2020大型音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》2020年最終站，12月26日到台南演出。（春河劇團提供／曹婷婷台南傳真）

春河劇團2020大型音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》2020年最終站，12月26日到台南演出。（春河劇團提供／曹婷婷台南傳真）

春河劇團2020大型音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》2020年最終站將在12月26日14：30及19：30於台南文化中心演藝廳盛大演出，為感謝台南鄉親，春河特推出4人同行套票，除可享79折優惠，更可於演出現場兌換由早安美芝城贊助蘿蔔糕禮盒一份。

2020年春河劇團全新音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》，顧名思義是救救歡喜樓及鴛鴦樓這2棟已有200年歷史的古樓，導演李小平企圖在現今音樂劇活耀生態下，將漸漸被淡忘的傳統文化融入劇中，展開救樓過程中，將文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心。也反映現時台灣的社區營造工作超過20年，更開始有地方創生的概念產生，藉此透過地方創生的議題，開啟觀眾對「家」的想像。

《救救歡喜鴛鴦樓》由第15屆國家文藝獎得主李小平執導，模仿天王郭子乾、千面女郎郎祖筠、美聲王子林俊逸、劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，設計群包含金曲獎指定舞臺設計黎仕祺、金曲獎得主柯智豪擔任音樂設計及編曲，金曲獎得主蔡依林「大藝術家」作詞嚴云農，世大運燈光設計車克謙及服裝設計林秉豪，總計演員、舞者及樂手超過20位專業表演者共同演出，是一齣融合古典與現代、傳統戲曲及現代戲劇相呼應作品。

郎祖筠表示，整齣戲氛圍溫馨歡樂但議題發人深省，符合春河劇團自創團以來的創作態度原則。尤其，今年疫情影響下，劇場經營更加辛苦，春河依然堅持創作，要帶給觀眾精彩精準同時好看好聽好笑的音樂劇。

《救救歡喜鴛鴦樓》26日於台南文化中心演藝廳演出2場，4人同行79折套票，凡購買4人同行套票組合，即可於演出現場兌換蘿蔔糕禮盒一份。另外，鹿港老牌糕點明店玉珍齋也贊助中式漢餅禮盒，開放全場觀眾抽獎，還有台塑生技贊助面膜、台南在地飯店榮美、榮興金鬱金香贊助住宿券，每場超過400個獎項，要讓觀眾開心看戲，歡喜拿獎品。

(中時 )