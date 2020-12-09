民進黨中央8日批評國民黨主席江啟臣表面上支持CPTPP，卻在國會帶領國民黨立委凍結預算，阻礙台灣外交發展。對此，台北市議員王世堅質疑行政院是否又在作梗圖？並傻眼的表示，上周才誇蘇揆有改變，同時，王世堅更批，最該被凍結預算的是行政院的小編。

王世堅9日在政論節目《平論無雙》中表示，議員也好、立委也好，凍結預算這叫暫擱，不必大驚小怪，「最上層有國安的問題，可是你不能說談食安、治安的時候，也拿國安來擋住，那什麼都不能談了不是嗎？」

王世堅也幫江啟臣讚聲，「即便用凍結的名義；即便他是反對黨黨主席；即便他多麼令人厭惡；即便他真的是雙面人，但基於行政權對立法權的尊重 他畢竟是代表選民進來監督國家的預算」。

王世堅呼籲蘇揆，當家不鬧事，並忍不住直言，「上禮拜才誇你有改變，身段放軟，解散網軍，結果怎麼又跑出梗圖？」他還要行政院說清楚，並強調，若真的是行政院那些小編做的，「我覺得真的小編誤國，最該凍結的預算是小編的預算」。

最後，王世堅說，我們讓小編去製作說明政策的懶人包，讓全民、不分黨派的國會議員快速了解，這樣是對的，但王世堅也說，雖然他對在野黨很感冒，但也不認為應該這樣去攻擊對方。

(中時新聞網)