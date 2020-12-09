市場預期美國食品藥物管理局（FDA）將於近日批准新冠疫苗緊急使用、英國已開始大規模施打疫苗，加上美國國會兩黨針對新經濟刺激方案妥協機率升高，使得投資人風險胃納提高並遠離避險資產，周三盤中美元指數下跌0.2％，報90.70，接近兩年半新低。美元兌歐元下跌0.2％，報1.2126美元兌1歐元，今年貶幅恐深達8％。

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