美元指數周三下跌 近兩年半新低 22:492020/12/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場預期美國食品藥物管理局（FDA）將於近日批准新冠疫苗緊急使用、英國已開始大規模施打疫苗，加上美國國會兩黨針對新經濟刺激方案妥協機率升高，使得投資人風險胃納提高並遠離避險資產，周三盤中美元指數下跌0.2％，報90.70，接近兩年半新低。美元兌歐元下跌0.2％，報1.2126美元兌1歐元，今年貶幅恐深達8％。 《國際金融》避險需求降溫 美元走弱 《商情》中澳關係緊張 BDI指數續跌3.5％ (工商 ) #兩年半 #新低 #美元指數 #市場預期 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》競爭油品走跌 拖累馬來西亞棕櫚油收低 10:002020/12/09 財經 《興櫃股》巧新11月營收雙升 寫1年半高 10:342020/12/09 財經 離岸人民幣盤中升破6.5元大關 創逾2年半新高 12:092020/12/09 財經 《國際政治》紓困案又卡關 川普政府新提出9160億美元方案 15:572020/12/09 財經 國泰台灣5G＋ 明上市 04:102020/12/09 證券．權證 明年起 新北持低風險認證才能施工 04:102020/12/09 地方新聞 無薪假人數 4月來新低 04:102020/12/09 財經要聞 晶睿通訊11月營收創近28個月新低 13:292020/12/09 財經 商億-KY砸5千萬美元 擴建家具生產廠房 18:592020/12/09 財經 《台北股市》黃蔭基：美元明年續貶 台幣國宅變豪宅 15:062020/12/09 財經 使用近20年 藍綠支持換新 04:102020/12/09 焦點要聞 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 這檔很恐怖？散戶沒抽中 營業員竟打電話：恭喜 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。