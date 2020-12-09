受惠旗下各品牌產品出貨與電商通路銷售持續暢旺，岱宇國際（1598）9日公布自結11月合併營收17.19億元、年增227.02％，再度刷新單月歷史新高；累計今年前十一月合併營收逾110.99億元、年增111.22％，創同期歷史新高。

展望2020年第四季與未來營運，岱宇持審慎樂觀看法。為進一步搶灘第四季健身器材產業傳統旺季表現，岱宇透露，公司已提前推動旗下各品牌新款健身器材產品上市計畫，尤其旗下Sole及Xterra品牌在電商銷售，具有高度品牌力，今年北美黑色星期五，及網購星期一等購物檔期，民眾線上消費需求激增下，更是帶動11月銷售，皆分別較去年倍增2至3倍。

岱宇表示，集團整體營收表現續締新猷，主要受惠旗下Sole、Xterra及Spirit等各品牌，在北美傳統銷售旺季期間，因而推升家用、商用健身器材銷售持續強勁。

尤其，岱宇未併購美商Sole前，由岱宇美國公司供貨給美商Sole，岱宇去年前十一月認列Sole客戶銷售收入13.15億元，但岱宇今年2月正式併購Sole之後，11月認列Sole的營收10.4億元，累計今年前十一月認列Sole的營收達58.1億元，成為岱宇營收大幅增長的動能。

岱宇指出，集團持續完善家用、商用健身器材產品線、加速推動多元智能化產品軟硬體研發升級、積極優化兩岸生產基地生產效率，及拉升整體產能稼動率，帶動今年家用健身器材市場的Sole、Xterra品牌訂單需求大增。

岱宇聚焦商用、高階專業家用健身器材的Spirit品牌，亦隨著新款產品上市取得熱烈迴響，帶動Spirit品牌自今年3月營收表現一路創高，且近期更獲得美國商業改善局（Better Business Bureau）的認可，相較國際知名健身品牌取得「A+」評等，凸顯岱宇在全球健身產業，具備高度市場競爭優勢與品牌認可。

岱宇看好疫後帶動居家健身新常態趨勢下，創造集團目前整體接單進展加速，不僅Xterra品牌今年以多產品線佈局，帶動主要電商客戶Amazon增加銷售Xterra健身器材品項數量，並已積極協調預定明年上半年的產能。

其次，岱宇旗下Spirit品牌訂單能見度，隨著北美經銷商拉貨需求，同步推升至明年下半年，再加上旗下大陸生產基地，已獲北美知名大型通路商認證，並洽談健身器材代工業務，亦有機會於明年下半年開花結果，可望帶動未來營運表現繳出亮麗成績單。

(工商 )