當地時間12月8日，美國財政部宣布了針對伊朗和朝鮮的新一輪制裁措施，在有關朝鮮的措施中，其制裁了涉朝貿易的6家企業和4艘貨輪，其中有4家來自大陸內地及香港的企業。

根據其公布的制裁名單，此次制裁涉朝貿易的6家企業及4艘貨輪，其中，包括總部設在大陸的威海匯江貿易有限公司、永順有限公司、好兄弟有限公司，後兩家在英國註冊；以及總部位於香港的銀橋航運有限公司、韓國DAIZIN TRADING公司、越南Thinh Cuong公司。美國將凍結受制裁者的所有美國資產，並禁止美國人與其進行交易。

同時，美財政部當天還公布了針對伊朗的新一輪措施，包括制裁2名個人及1間大學。2人分別是伊朗駐也門大使哈桑·伊魯（HasanIrlu）、以伊朗為工作基地的巴基斯坦公民尤瑟夫·阿里（Yousef Ali Muraj），美方宣稱前者是伊朗革命衛隊「聖城軍」官員，後者是支援「聖城軍」在美國與中東運作。另外，還制裁了位於伊朗庫姆省的穆斯塔法國際大學，宣稱該大學在50多個國家設有分校，會以教育和招募外國人才為由，使得「聖城軍」得以開展情報工作。

早在2018年8月，美國就宣布制裁了3家涉朝鮮貿易的中俄企業。2017年美財政部還以涉嫌贊助朝鮮的核武器與彈道項目、參與朝鮮的能源運輸、幫助朝鮮經濟獲得國際市場准入等為由，對10家大陸公司與6個個人進行制裁。

(中時新聞網)