疫情衝擊，「紙風車368兒童藝術工程」上半年演出停擺，在疫情解封之際，又遭逢工作室大火，包含代表作《紙風車幻想曲》的道具、布景皆付之一炬，歷經數月，紙風車今（9）日赴南投縣廣興國小，以全新道具布景重啟巡演腳步，首度於火災後搬演《紙風車幻想曲》，為孩子笑容再出發。

《紙風車幻想曲》由紙風車劇團自創「巫婆」品牌，建構屬於兒童的全新魔法世界，帶領兒童進入巫婆的生活和互動，將日常生活中有趣的題材，藉由舞蹈、音樂、燈光、美術及編導，變成藝術性與娛樂性兼顧的兒童戲劇。演出作品由紙風車最有經驗的巫婆「巫媽媽」做為整場演出串場人，跟小朋友說故事。

紙風車表示，今日赴廣興國小演出，一到現場，雨便下個不停。但據地方居民所說，這場雨是鹿谷2、3個月以來的第一場雨，冬筍都因缺水幾乎長不出來，紙風車來鹿谷演出，不只為小朋友創造難忘回憶，更為這塊土地帶來久違的甘霖。所幸到傍晚雨勢有減弱許多，演出前雨就停止，也吸引了近千名位家長與小朋友前來觀賞。

紙風車提醒，現中央政府自12月1日起實施秋冬防疫專案，為讓大小朋友都能體會藝術表演的驚奇與美好，又能不受疫情影響，提醒大家務必在欣賞演出時，戴上口罩。

12月12日及13日晚上7點，紙風車將分別在高雄蔡文國小及崇德國小演出。

(中時 )