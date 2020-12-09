廣島鯉魚隊今（9）日與四番主炮鈴木誠也換約，為他加薪3000萬日圓，明年薪資達到3億1000萬日圓，一舉超越隊友「內野魔術師」菊池涼介的3億日圓，以1000萬日圓之差擠下菊池 ，成為廣島隊史最高薪野手。菊池去年與球隊簽下4年12億日圓合約，平均年薪3億日圓。

鈴木誠也今年打擊率3成、全壘打25支、打點75，表現亮眼，也成為隊史第1個連續5年達到3成打擊率的球員，同時也是繼王貞治、落合博滿、小笠原道大後，日職史上第4位連續5年繳出打擊率3成、25轟以上的選手。

鈴木誠也躍居隊史最高薪野手後表示，身上的責任加重了！今年廣島隊在中央聯盟排名第5，去年也是第5名，鈴木仔細檢視後認為，球隊的整體表現與其他球隊有落差，明年應該先尋求打進前3名，晉升A級球隊比較實際。明年如果賽季恢復正常，前3名就有打季後賽的機會，屆時再尋求進軍日本大賽，爭奪暌違多年的「日本一」。

去年「世界12強棒球賽」鈴木誠也擔任日本隊第4棒，表現十分優異，除了幫助球隊奪冠並且獲選大會MVP，完全扛下國家隊四番主炮的重任。今年球季他又保持應有水準，展望明年鈴木誠也說會以身作則，帶領球隊走出低潮，重振幾年前的威名。

(中時 )