由高雄長庚醫院與癌症希望基金會所共同舉辦的「聽希望在唱歌」關懷音樂會，9日下午在醫學大樓6樓大禮堂，由林美秀、彭佳慧、黃嘉千及林志炫4位大咖藝人所帶來眾多耳熟能詳的經典老歌，讓台下聽眾，即使戴著口罩也不由自主的隨著音樂搖擺、大聲唱！

高雄長庚醫院院長王植稀表示，因為正值疫情期間，要舉辦大型活動，困難度增加，也考慮了許久，最後沒有停辦，是因為想起這三年中，病友們因為音樂，而在心靈上被治癒，甚至願意放聲大哭與許願再接再厲，更能在歌手的陪伴下，把所有因為病痛而累積的壓力，一次釋放出來，而這也是｢音樂也是良藥｣的最好證明。

癌症希望基金會董事羅盛典則表示，｢路越是難走，越要所有抗癌夥伴一起，所以每年的音樂會，我們還安排病房關懷與聖誕活動，除了扮裝將禮物送到病床，更由醫院夥伴上台表演才藝做暖場，就是秉持著一起相扶持，不只力量會大，更能走的久走的遠走的好！」也憑著這股正能量，對社會弱勢家庭更加關心，這股精神也讓歌手彭佳慧，將這場演唱會，看得特別重要，甚至年年加碼演出。

而強大陣容，也吸引許多癌友和家屬參加活動，癌友們也勇敢站出來，分享自身對抗癌症的心路歷程，同時表達對於醫療團隊，無微不至照顧的感謝；像是曾是護理人員的葉小姐，就在今年確診肛管癌，這無疑對於一個母親來說，是晴天霹靂！而醫療團隊也馬上整合團隊，量身打造最適合她的治療方式，如今葉小姐病情終於獲得控制，而她也決定來參與音樂會，鼓勵所有癌友，罹癌絕對不要害怕更不要尋找偏方，台灣的醫療和照護相當棒，堅持就會看到希望，和大家一起加油對抗癌症！

(中時 )