一場疫情，意外促成美國政府官員來台，讓台美外交再成話題。電影導演許明淳和監製李崗的紀錄片《光計畫》正是以白團為引子，探討中華民國在台灣以來，超過70年的曲折外交史。今(9)日舉辦首場媒體發佈會，李崗的哥哥、影想文化藝術基金會顧問李安，觀賞完紀錄片後表示，《光計畫》對台灣來說，非常可貴。

李安說：「我的弟弟李崗，做為一個台灣生長的人，能夠很誠懇地把我們的歷史反映出來，不要相信人家告訴我們的，要自己去追尋。」這點令他認為，身為李崗的哥哥，感到非常驕傲。同時他也讚賞許明淳，完成這部片的貢獻很大，要在艱苦的環境中拍攝，非常難為他，終究為台灣留下一個歷史痕跡。

許明淳表示，最初是因為看到日本作家野島剛《最後的帝國軍人：蔣介石與白團》一書，才開啟團隊走訪白團後代、政治人物與國內外學者的起點，進而從他們的所見所聞，追溯數個決定台灣命運的關鍵。《光計畫》的意義，交由觀眾解讀。

李崗表示，只有提升自己，從以前的戰爭裡反省與提升知識，台灣才能贏得世界的尊重。若不理解現在的世界局面，也不理解現在和過去，就很難面對未來。大眾接收的歷史都是從政黨概念及意識形態而來，自己想要尋求答案，也希望藉由新作的引導，讓民眾更理性看待過去。

媒體發佈會現場，與會來賓包含台北市副市長蔡炳坤、台北市文化局副局長陳譽馨、饒紫娟台北市電影委會總監等人。蔡炳坤表示，《光計畫》讓他想起自己出生的1959年，由片中的外交事件找回歷史印象，特別是台美關係的點滴回憶，心中多了一分恍然的明悟，呼籲大家打開未知，打開真相。

(中時 )