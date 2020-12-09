LME銅3個月期貨價9日盤中上漲0.7％，每公噸報7,750美元，自3月低點以來累漲78％。至於上海期貨交易所銅期貨價每公噸上漲0.4％，收57,250人民幣。英國開始大規模接種新冠疫苗，令市場對於全球經濟復甦重燃希望，加上美國政府提出9,160億美元新紓困方案盼打破國會談判僵局，兩大利多因素促使銅價持續上攻。

(工商 )