疫苗問世、經濟復甦有望 銅價持續上攻 22:592020/12/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價9日盤中上漲0.7％，每公噸報7,750美元，自3月低點以來累漲78％。至於上海期貨交易所銅期貨價每公噸上漲0.4％，收57,250人民幣。英國開始大規模接種新冠疫苗，令市場對於全球經濟復甦重燃希望，加上美國政府提出9,160億美元新紓困方案盼打破國會談判僵局，兩大利多因素促使銅價持續上攻。 美確診飆破1500萬 疫苗問世為抗疫帶來一線曙光 疫苗強心針 REITs大復活 亞太美國優先布局 (工商 ) #銅價 #上攻 #疫苗問世 #經濟復甦 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗現曙光、運價漲不停 航運族群股價掀大浪 04:102020/12/09 證券．權證 伊朗控華府制裁阻礙獲取新冠疫苗 網譏美國人不講武德 21:292020/12/09 國際 富達國際2021投資長市場展望 樂觀情緒未必符合現實經濟 04:102020/12/09 產業特刊 台積無極限 台股再寫五驚奇 04:102020/12/09 財經要聞 渣打看疫後：全球經濟2022恢復正常 18:512020/12/09 財經 國光生海外流感疫苗訂單明年有望被增 新冠疫苗估年底進入二期臨床 15:522020/12/09 財經 經濟回暖、銅勢響起 街口道瓊銅創高 16:502020/12/09 財經 亞洲經濟體展韌性 法人按讚 04:102020/12/09 投資理財 《國際經濟》美國新冠確診破1500萬大關 佛奇警告：最壞情況還未到 12:162020/12/09 財經 連6日漲 人民幣中間價小升9基點 10:502020/12/09 財經 中時社論》經濟成長率超過大陸的真相 19:222020/12/09 中時社論 財經熱門新聞 陸喊卡進口煤炭報復？ 澳政府2字回應超意外 - 要聞 15金控拚年賺3,500億 戰新高 - 財經要聞 - 工商時報 房地產業：打房恐打出違約潮 - 財經要聞 - 工商時報 10年最大IPO狂潮！20兆資金將解封 陸股這時間迎來災難 - 財經 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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