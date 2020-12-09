泰銖兌美元匯率9日早盤升值0.2％至29.99泰銖，一度升破30泰銖大關，但在泰國央行出手干預、賣出美元後，回到30.06泰銖附近。新冠疫情重創泰國經濟命脈觀光業，但近幾個月投資回流令泰銖回升至年初水平，央行為了維持出口優勢趕緊出手，但專家認為央行越來越難扭轉泰銖強勁升勢。

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