泰銖兌美元匯率9日早盤升值0.2％至29.99泰銖，一度升破30泰銖大關，但在泰國央行出手干預、賣出美元後，回到30.06泰銖附近。新冠疫情重創泰國經濟命脈觀光業，但近幾個月投資回流令泰銖回升至年初水平，央行為了維持出口優勢趕緊出手，但專家認為央行越來越難扭轉泰銖強勁升勢。

匯率連升侵蝕業者獲利 機械公會：台幣應與對手國同升貶
匯率期貨趨勢專欄－觀望英脫歐 美元止貶回彈

(工商 )

#泰銖 #優勢 #泰國央行 #出手 #阻升