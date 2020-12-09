維持出口優勢 泰國央行阻升泰銖 23:002020/12/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰銖兌美元匯率9日早盤升值0.2％至29.99泰銖，一度升破30泰銖大關，但在泰國央行出手干預、賣出美元後，回到30.06泰銖附近。新冠疫情重創泰國經濟命脈觀光業，但近幾個月投資回流令泰銖回升至年初水平，央行為了維持出口優勢趕緊出手，但專家認為央行越來越難扭轉泰銖強勁升勢。 匯率連升侵蝕業者獲利 機械公會：台幣應與對手國同升貶 匯率期貨趨勢專欄－觀望英脫歐 美元止貶回彈 (工商 ) #泰銖 #優勢 #泰國央行 #出手 #阻升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機會和風險同在 股債並進 04:102020/12/09 投資理財 《半導體》敦泰營運來勁 11月營收登頂 16:142020/12/09 財經 穩定月配級別基金 低利環境首選 04:102020/12/09 投資理財 市場變化大 多元布局因應 04:102020/12/09 投資理財 佳世達組建IT醫療大艦隊 04:102020/12/09 產業特刊 優先順位高收債 攻守兼備 04:102020/12/09 投資理財 渣打看疫後：全球經濟2022恢復正常 18:512020/12/09 財經 吃到你家去！王品年菜開賣 搶食年菜商機 20:112020/12/09 生活 台股震盪再創14379點盤中新高 晶圓雙雄開低 09:162020/12/09 財經 純電生活由此展開 Audi e-tron 304萬元起上市 19:002020/12/09 汽車情報-汽車新聞 指揮中心：明起泰國、越南移工居家隔離後再採檢 14:432020/12/09 生活 財經熱門新聞 敢不敢抓住牠？一半散戶沒賺到錢 全敗在2個字 - 財經 陸制裁又升級？ 不止牛肉 澳1畜產品再爆被開刀 - 財經 史無前例！聯電晶片遭全球瘋搶 晶圓雙雄產能爆驚人現況 - 財經 這檔很恐怖？散戶沒抽中 營業員竟打電話：恭喜 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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