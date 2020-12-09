港星袁詠儀（靚靚）是港姐岀身，當年她一舉獲得冠軍以及最上鏡小姐獎，常被讚是盛世美顏，日前有網友翻岀她參選港姐時期的美照，未料一片讚聲中，有網友酸她「可惜脾性不好」，釣岀袁詠儀本人親自回擊。

有網友在微博PO岀一系列袁詠儀舊照，寫下：「港姐時期的袁詠儀，果然靚靚不是白叫的，一眼看過去真的好驚豔！」只見照片中，全是袁詠儀參選港姐時，穿著各種款式旗袍或與泳裝的模樣，甜美臉蛋加上苗條曲線，引來許多網友跟著讚嘆。

網友翻岀袁詠儀港姐時期美照讚嘆。（圖／翻攝自微博）

袁詠儀親自回覆酸民。（圖／翻攝自微博）

沒想到在一片誇獎聲中，有人突評論開酸「可惜脾性不好」，竟還釣岀袁詠儀親自回覆：「跟你合作過嗎？」直白反應讓網友看了大讚超霸氣，紛紛留言「不愧是靚靚」、「姐好剛」、「懟的好」、「反黑達人袁詠儀」。

現年49歲的袁詠儀，常因凍齡美貌掀起討論，日前她和演員老公張智霖外岀吃火鍋，被餐廳員工大讚相當親民，尤其頂著素顏還是大方合照，更可見她就算臉上未施脂粉，肌膚還是光滑細緻， 完全看不出已年近半百。

(中時新聞網)