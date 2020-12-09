擁有逾9600萬人口的越南迄今僅1381例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。調查顯示，89%越南受訪者支持政府「防疫優先」的施政，儘管經濟復甦會變得更緩慢。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，聯合國開發計畫署（UNDP）與湄公河發展研究院（MDRI）在9月調查1335名越南人對於越南政府防疫作為的看法與感受，於12月8日發布這項報告。

報告指出，受訪越南民眾強烈支持越南政府4月在全國祭出的社交距離政策，88%受訪者讚揚政策時機得當。報告顯示，39%的受訪者說，有遵守社交距離政策；12.2%的受訪者有時遵守、有時違規。

報告指出，89%的越南受訪者說，支持政府的立場與防疫作為，以盡可能挽救更多的人，即使這意味經濟復甦可能會更緩慢。報告還說，與全球對比，僅有67%的公民認同凌駕經濟的「防疫優先」政策。

為了控制本土疫情，越南4月在全國祭出長達3週的社交距離政策，民眾被要求待在家中，只有買東西吃、醫療目的或其他緊急狀況時才能外出。

但7月下旬另一波本土疫情在峴港爆發後，為了減小對經濟的衝擊，全國禁足令並未再次上陣，越南政府僅在被視為疫情熱點的區域祭出限制措施。

在連續3個多月沒有本土病例後，一名28歲的越南航空空服員違反居家隔離檢疫規定，11月底被同事感染後，連帶又使另外3人染疫。所幸這波疫情未再擴大，越南已一星期未再通報新的本土病例。

截至今晚，越南共有1381例確診病例，其中35人死亡，本土病例693起，累計1225人康復。全國接受醫學隔離觀察的密切接觸者和從疫區入境人員共有2萬1485人。

(中央社)