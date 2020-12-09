人生中總會遇到逆境，有些人可能因此一蹶不振，而有的人總能化險為夷，在緊要關頭前發揮實力，成功逆轉敗局，宛如擁有了「超能力」一樣，《搜狐》分享了3個超凡星座，平時為人低調，但在狀況發生時，總是能將危機變成轉機。

1.天蠍座

天蠍座的人頭腦好，在十二星座中排行前幾名，為人低調的他們，有時甚至像是「透明人」一樣，而他們喜歡觀察周遭事情，尤其當他們在乎的人有難時，天蠍座的人甚至能在第一時間發覺，並及時提供協助，就算幫助人以後，他們也不會四處炫耀。

天蠍座的人遇到問題時，便會開啟自己敏銳的洞察力，分析事情的前因後果，清楚了解問題的根源，因此解決事情對他們來說，其實並不困難，這一項能力也使他們經常能夠化險為夷，讓身旁的人非常崇拜，宛如「超人」的存在。

2.水瓶座

水瓶座的人非常有自信心，因此遇到問題時，經常能夠面不改色，給人強悍又鎮定自若的感覺，聰明的他們經常能夠急中生智，由於他們思考模式較特殊，因此常用不尋常的辦法解決問題，順利的化險為夷，甚至逆轉局勢，永不放棄的他們，希望用實力去證明自己。

3.巨蟹座

巨蟹座的人心思藏得很深，經常讓人難以察覺，他們的承受力並不強，因此在面對競爭時，總是顯現出非常焦慮的模樣，這也常讓人誤以為，巨蟹座的人沒有實力，但實際上並非常如此，當他們正面迎戰時，絕對不會搞砸，反而還會將事情做到好。

而在團隊比賽中，若派出巨蟹座的人應戰，非常有力挽狂瀾的機會，對於他們而言，比賽勝負非常的重要，因此也會盡全力做到最好。不僅如此，巨蟹座的人第六感非常準，總是靠著第六感去猜測事情的真相，而且大部分都非常準確，也讓人不免懷疑，他們是不是有超能力。

(中時新聞網)