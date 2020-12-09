18歲少女小欣（化名）與父親赴高雄遊玩，借宿父親黃姓友人（25歲）家中，與黃姓友人發生關係，2個月後小欣發現自己感染愛滋，控訴遭黃男無套性侵染病。全案經檢警偵辦，發現黃男並非愛滋帶原者，傳染者恐怕另有其人。高雄地檢署偵結後，將黃男處分不起訴。

少女小欣今年1月份與父親到高雄旅遊，因為旅館訂房沒有確認好，無處落腳。小欣父親聯繫住在高雄的黃姓好友，黃男接待父女2人過夜，結果2個月後，小欣經過檢查發現自己感染愛滋病毒，憤而控訴投宿當晚遭到性侵，更指稱黃男就是愛滋病帶原者，因沒有戴套害她染病。

黃男坦承與小欣發生性行為，但強調當晚是女方主動爬上床來，雙方是出於自願，絕對沒有性侵。黃男說，隔天他還帶著小欣去買事後避孕藥，怎知小欣染病後向父親告狀，一口咬定是黃男性侵感染，造成雙方友情決裂。

檢警介入調查後，案情急轉直下，被指控性侵的黃男進行抽血檢測，報告顯示並未感染愛滋病毒，也不是衛生單位愛滋病例列管個案，因此認定罪證不足，將黃男予以不起訴處分。至於，感染愛滋的小欣，究竟是經過什麼途徑遭到傳染，最後成為一個謎團。

(中時新聞網)