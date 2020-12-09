台股低價轉機股行情方興未艾，外資圈齊心將火力轉往面板雙虎，花旗環球證券上調友達（2409）推測合理股價至18.5元，居外資圈最高，美銀證券則同步調升友達、群創（3481）至17.8與15.3元，雙虎9日順利接掌市場熱錢，齊漲歡慶。

花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋指出，根據WitsView資訊，在北美電視回補庫存強力拉貨下，大尺寸面板價格持續上漲，第四季累計較前季漲幅上看二成。放眼2021年初，花旗環球預期，面板價格元月將啟動另一輪上漲，2～4月因東奧電視促銷提前對面板拉貨，估面板報價將維持穩定、不會下跌。

賴昱璋說明，基於大尺寸面板報價漲勢強於預期，儘管新台幣相對美元升值，對九成營收來自美國的友達為負面因素，所幸新台幣也比日圓強，有利友達採購成本，整體而言，研判友達第四季毛利率將大增4.4個百分點，上看15％，而且單季淨利將由第三季的29億元，直接倍增至57億元。

美銀證券同樣認為，由於面板單位售價保持強勁，面板製造商第四季獲利進步幅度將極為亮眼。外資推測，友達第四季每股純益0.77元、季增158％，如此將帶動全年轉盈，擺脫2019年每股淨損1.99元陰霾。群創第四季每股純益更將季增3.34倍，達0.69元。

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