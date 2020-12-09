美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）近日表示，受到美元走疲、投資不足的影響，加上各國政府推出經濟刺激措施與能源轉型趨勢帶動下，全球商品市場正步入「持久性牛市」，而近期表現疲弱的石油也將從中受惠。

高盛商品研究部門主管柯瑞（Jeffrey Currie）8日接受外媒訪問時表示：「除了小麥之外，其他大宗商品市場今日都處於投資不足狀況。」

他舉石油為例，石油業今年上半年資本支出史無前例地暴跌40％，凸顯原物料市場投資不足的事實。柯瑞認為，綠色能源基礎建設也會消耗到石油，因此隨著能源轉型支出提升，石油需求也將獲得提振。

他預測，全球石油需求可望迅速復甦，2021年底油價可能升至每桶65美元，全球每日需求2022年預估達到1.025億桶。

而新冠疫苗問世可望拉抬明年經濟反彈，屆時商品產能恐難以因應復甦所需，而這將為商品牛市創造條件。

(工商 )