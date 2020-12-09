國民黨積極進行各行業組織經營，近期陸續成立或改組各行業委員會，除了昨天工商建研會會長交接，本月28日將改組「農、漁業工作委員會」，明年1月6日將新成立「公教警消委員會」，由「全國退休公教軍警消聯合總會」副總會長林水吉擔任主委，總會長、江啟臣岳父劉盛良擔任榮譽主委。有黨內人士解讀此舉有利黨主席江啟臣明年競選主席連任，黨務人士不諱言指出，此舉著眼2022縣市長選戰，較無涉主席選舉。

國民黨最近陸續強化屬任務編組的各行業組織，包括成立宗教事務委員會，由黨祕書長李乾龍擔任召集人；客家、新住民、醫療委員會改組，分別由中常委范成連、前原民會主委林江義、醫師公會全國聯合會前祕書長蔡明忠擔任主委；昨晚則是工商建設研究會理事長交接，由馨蕙馨醫院醫療集團董事長郭國聖交接給金橋科技公司董事長林麥升。而各委員會也將在各縣市陸續成立委員會，例如基隆宗教委員會就在今天成立。

此外，婦女、新住民委員會也陸續改組中，黨中央今開婦女委員會籌備會，將由各縣市婦女委員會成立後，再推選主委，現任主委、立委楊瓊瓔熱心又積極，不排除再任主委；新住民委員會主委擬由前立委林麗蟬續任。

據悉，黨中央本月28日將成立農業、漁業工作委員會，分別由全國農會理事長蕭景田、全國漁會前理事長黃一成擔任主委，全國漁會總幹事林啟滄擔任漁業委員會副主委。

黨務人士指出，28日除了授證，因應明年初各地農漁會理監事會改選，要提醒注意選罷法等相關事項，同時討論今年因疫情致農漁產品外銷大倒退，如何搶救紓困。過去農漁會領導人約逾半支持國民黨，但在民進黨二度執政下，目前支持藍綠各約3成左右，持續與農漁會系統合作、協助農漁民，格外重要。

較特別的是，明年1月6日要新成立的「公教警消委員會」，在「全國退休公教軍警消聯合總會」支持下成立，主委由副總會長林水吉擔任，總會長、江啟臣的岳父劉盛良擔任榮譽主委，除公教警消各退休團體領導人擔任副主委，22縣市也要各自成立委員會。

黨務人士說，軍公教警消向來是國民黨重要的支持力量，因軍方已有黃復興黨部，因此另成立公教警消委員會，把過去較鬆散的組織串連起來，組織動員向來是國民黨的強項，平時建構好組織，選戰時就有堅實的輔選力量。

(中時 )