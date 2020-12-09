美方監控一名以外交官身份派駐於大陸駐舊金山領事館內的大陸國安部官員時，發現了方芳可能也是大陸情報工作人員。圖為舊金山領事館。（圖／中新社）

近年在美國政治圈非常活躍的網路媒體Axios發表獨家報導揭露，一名稱作「方芳」的女子在2011到2015年間深入美國政界經營人脈，這名身份疑似為中國大陸特工人員的女性英文名為Christine Fang，至少與加洲的兩名市長發展出曖昧關係，據稱她藉著政界人脈積極佈線尋找有潛力進軍華盛頓的政治人物。

Axios在12月8日的調查報導中，揭露了一名疑似大陸特工人員的女性Christine Fangs在美國政界活動的始末，這名中文名稱「方芳」的女性主要在歐巴馬政府時期於加洲政治圈積極活動，引起美國情報部門的警覺，目前該女子已結束活動，但美情報部門已全面提高對中國大陸間諜滲透活動的警戒。

Axios花了一年多的時間遍訪數十名政界人士與認識方芳的大陸留學生，發現她於2011年在加州大學東灣分校註冊，當時年紀約30歲左右，曾擔任中國學生聯誼會主席。據美國情報界人士透露，方芳主要在灣區活動，積極參加政治聚會與公民團體活動，並利用這些活動認識民選官員與政界人士，還在競選活動中成為積極份子。她自稱是亞裔美國人與國會議員之間的橋樑，許多加州的政治人物都認識她。

美國情報官員表示，方芳3年內與至少2名中西部的市長發展出男女關係，情報官員已掌握她與這2位市長之間的電子監控證據。

美國反間諜官員說，他們是在監控另一個人時注意到方芳，與方芳接觸的人是大陸國家安全部成員，他以外交官身份派駐於大陸的舊金山領事館。美方發現方芳和這名人士經常在各種場合見面或談話，聯邦調查局才開始對方芳進行監控。由 於方芳在美國各地頻繁參與活動並接近美國官員，他們因此懷疑方芳的身負特殊任務。

報導說，方芳接觸的著名政治人物包括加州民主黨眾議員史瓦威爾(Eric Swalwell)。灣區政界人士說，方芳曾於2014年參加了史瓦威爾競選募款活動，並安排實習進入史瓦威爾的辦公室工作。情報機構後來向史瓦威爾示警，他則立即互斷與方芳之間的往來。最後方芳在2015年離美，並與相關人失去聯絡。

美國情報官員說，此案是大陸在2011到2015年間進行的一項間諜活動，方芳只是眾多大陸情報員其中之一。美國反間諜官員相信方芳應該是為大陸國家安全部工作。這些年來大陸對美情報工作更加積極，已讓美國情報機構感受到威脅加劇。

(中時新聞網)