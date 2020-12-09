近年在美國政治圈非常活躍的網路媒體Axios發表獨家報導揭露，一名稱作「方芳」的女子在2011到2015年間深入美國政界經營人脈，這名身份疑似為中國大陸特工人員的女性英文名為Christine Fang，至少與加洲的兩名市長發展出曖昧關係，據稱她藉著政界人脈積極佈線尋找有潛力進軍華盛頓的政治人物。
Axios在12月8日的調查報導中，揭露了一名疑似大陸特工人員的女性Christine Fangs在美國政界活動的始末，這名中文名稱「方芳」的女性主要在歐巴馬政府時期於加洲政治圈積極活動，引起美國情報部門的警覺，目前該女子已結束活動，但美情報部門已全面提高對中國大陸間諜滲透活動的警戒。
Axios花了一年多的時間遍訪數十名政界人士與認識方芳的大陸留學生，發現她於2011年在加州大學東灣分校註冊，當時年紀約30歲左右，曾擔任中國學生聯誼會主席。據美國情報界人士透露，方芳主要在灣區活動，積極參加政治聚會與公民團體活動，並利用這些活動認識民選官員與政界人士，還在競選活動中成為積極份子。她自稱是亞裔美國人與國會議員之間的橋樑，許多加州的政治人物都認識她。
美國情報官員表示，方芳3年內與至少2名中西部的市長發展出男女關係，情報官員已掌握她與這2位市長之間的電子監控證據。
美國反間諜官員說，他們是在監控另一個人時注意到方芳，與方芳接觸的人是大陸國家安全部成員，他以外交官身份派駐於大陸的舊金山領事館。美方發現方芳和這名人士經常在各種場合見面或談話，聯邦調查局才開始對方芳進行監控。由 於方芳在美國各地頻繁參與活動並接近美國官員，他們因此懷疑方芳的身負特殊任務。
報導說，方芳接觸的著名政治人物包括加州民主黨眾議員史瓦威爾(Eric Swalwell)。灣區政界人士說，方芳曾於2014年參加了史瓦威爾競選募款活動，並安排實習進入史瓦威爾的辦公室工作。情報機構後來向史瓦威爾示警，他則立即互斷與方芳之間的往來。最後方芳在2015年離美，並與相關人失去聯絡。
美國情報官員說，此案是大陸在2011到2015年間進行的一項間諜活動，方芳只是眾多大陸情報員其中之一。美國反間諜官員相信方芳應該是為大陸國家安全部工作。這些年來大陸對美情報工作更加積極，已讓美國情報機構感受到威脅加劇。
(中時新聞網)
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