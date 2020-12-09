外送商機崛起，無論是外送員還是顧客，都發生過不少奇葩的狀況，曾有一名外國正妹，刻意裸上身取餐，錄下外送員反應，這名外國正妹也瞬間爆紅，而這名外送員，則是遇到客人「恐怖要求」，邀請他進屋「餵棒棒」，外送員相當傻眼毫不猶豫檢舉對方。

這名外送員在臉書外送社團發文，表示自己當外送員以來，遇過不少事情，像是曾遇過要求賒帳的，不過這次遇到一位「恐怖」客人，先是在對話框中要求他將餐點送進家中，原PO則回應「？」，結果對方下一句打「求哥哥餵我棒棒」、「可以嗎」、「直接開門就好」，原PO無奈回答「我對男的沒興趣」。

對方不死心繼續說「一定讓你超爽」、「求哥哥」，但原PO相當淡定，最後回覆他「快點取餐」，原PO透露，對方還真的裸體取餐，自己只能冷靜盯著鈔票看，送完餐後，原PO也截圖對話，立即向外送客服檢舉「遇到騷擾事件」。

對話曝光後網友看了不禁擔憂，現在外送員也要小心注意安全，「原來電影演的都是真的」、「好可怕，男女遇到都很危險耶，尤其這種精神異常的」、「上個月也才在半夜碰到丁字內褲取餐的大叔」、「千里送棒棒」、「隨身攜帶辣椒水自保安全」。

(中時新聞網)