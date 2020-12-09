不少攤販收攤前，都會給予客人「隱藏版優惠」，讓雙方都開心。一名攤販老闆就表示，自己收攤收到一半，來了一位客人，把他剩下的滷味全包了，但理應是該高興的事，老闆卻說自己想哭，原因曝光後網友秒懂，直說客人「內行的」。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，自己是做行動餐車的，烤鴨跟滷味都賣得差不多了，剩下一點點自己炒來準備小確幸，當宵夜吃，沒想到收攤到一半突然來了一位客人，詢問「還有沒有」。

一名老闆表示，客人在收攤時上門，自己打趣說「我剛炒好的宵夜賣你150元」，對方卻當真出錢買下，讓他沒宵夜可以吃。(圖／爆怨2公社)

原PO表示，自己打趣說「我剛炒起來的宵夜150元，介意嗎」，未料對方竟然當真，直接掏出150買走，還說自己「什麼都能吃」，讓他好傻眼，直呼「為什麼連我的宵夜都要買走」。

網友看到笑翻，紛紛留言：「這客人內行的，買到隱藏版美食了」、「對方肯定在旁邊埋伏很久了」、「你被觀察很久了吧XD」、「這樣PO出來以後都會有人在等你收攤」、「換個方向想，賺了150是好事啦」、「那就代表好吃所以沒剩啦」、「假抱怨真炫耀」、「最好吃的永遠是菜單上沒有的」。

(中時新聞網)